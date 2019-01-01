Чем валентнось отличается от степени окисления?
Химия
Чем валентнось отличается от степени окисления?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Валентность это способность атома отдавать свои или захватывать чужие электроны. А степень окисления это уже реализованная в конкретном случае валентность (полностью или частично) , причем конкретно с атомами кислорода
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