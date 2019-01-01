Какие мышцы-антагонисты работают если сложить руки на груди, отвести руки назад, отвести руки в сторону, отвести ногу назад?

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Мышцы-антагонисты представляют собой мышечные группы или мышцы, выполняющие противоположные анатомические функции. К примеру, мышцы спины выполняют тяговые движение, мышцы груди – жимовые. Все это происходит в рамках одного анатомического движения, с той лишь разницей, что изменяется положение тела в пространстве при неизменном векторе силы.1.Бицепсы + трицепсы: бицепс сгибает руку, трицепс – разгибает; 2.Грудь + спина: грудь отвечает за жимовые движения, спина – за тяговые; 3.Бицепсы бедер + квадрицепсы: бицепс бедра сгибает ногу, квадрицепс – разгибает.