Начертите график зависимости объема воды данной массы от температуры

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Объем воды в зависимости от температуры, определяется по формуле V = Vo*(1+β*t) или V = Vo + (Vo*β) * t или y(t) = a + b*t где β - коэффициент объемного расширения воды (берется из таблиц) Как мы видим графиком является прямая линия (Из таблиц β=0,00015 1/°С)