Начертите график зависимости объема воды данной массы от температуры
Физика
Начертите график зависимости объема воды данной массы от температуры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем воды в зависимости от температуры, определяется по формуле V = Vo*(1+β*t) или V = Vo + (Vo*β) * t или y(t) = a + b*t где β - коэффициент объемного расширения воды (берется из таблиц) Как мы видим графиком является прямая линия (Из таблиц β=0,00015 1/°С)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Complete the exchanges. Помогите пожалуйста завтра сдавать! 1.A: Excuse me, where is the post office? B: …................. this street as for...