Поезд движется прямолинейно и равноускоренно, из состояния покоя за 4 с он прошёл 4,34 м. Найти: а) модуль перемещения совершённого поездом за первую секунду. б) ускорение и скорость движения поезда в конце шестой секунды дв...

Физика
Поезд движется прямолинейно и равноускоренно, из состояния покоя за 4 с он прошёл 4,34 м. Найти: а) модуль перемещения совершённого поездом за первую секунду. б) ускорение и скорость движения поезда в конце шестой секунды движения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X(t)= v0t+at^2/2; v(t)=  v0t   +at; v0=0 по условию a= 2*x(t)/t^2; a= 8.68/4*4=0.5425 м/c^2; x(1)= 0.5425*1^2/2=0.27125; v(6)= 0.5425*6=3.255;
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