Поезд движется прямолинейно и равноускоренно, из состояния покоя за 4 с он прошёл 4,34 м. Найти: а) модуль перемещения совершённого поездом за первую секунду. б) ускорение и скорость движения поезда в конце шестой секунды дв...

Физика

Поезд движется прямолинейно и равноускоренно, из состояния покоя за 4 с он прошёл 4,34 м. Найти: а) модуль перемещения совершённого поездом за первую секунду. б) ускорение и скорость движения поезда в конце шестой секунды движения.

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