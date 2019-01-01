YНа доске написано 1000 чисел. Первое число равно 2019, а каждое следующее равно сумме ??вадратов цифр предыдущего. Найдите сумму всех написанных чисел.

Математика

YНа доске написано 1000 чисел. Первое число равно 2019, а каждое следующее равно сумме ??вадратов цифр предыдущего. Найдите сумму всех написанных чисел.

Автор: Гость