YНа доске написано 1000 чисел. Первое число равно 2019, а каждое следующее равно сумме ??вадратов цифр предыдущего. Найдите сумму всех написанных чисел.
Математика
YНа доске написано 1000 чисел. Первое число равно 2019, а каждое следующее равно сумме ??вадратов цифр предыдущего. Найдите сумму всех написанных чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое число 2019 Второе 86 Третье 100 Четвёртое и все остальные равны 1 Их сумма 2019+86+100+1*997=3202
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