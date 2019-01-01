YНа доске написано 1000 чисел. Первое число равно 2019, а каждое следующее равно сумме ??вадратов цифр предыдущего. Найдите сумму всех написанных чисел.

Математика
YНа доске написано 1000 чисел. Первое число равно 2019, а каждое следующее равно сумме ??вадратов цифр предыдущего. Найдите сумму всех написанных чисел.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое число 2019 Второе 86 Третье 100 Четвёртое и все остальные равны 1 Их сумма  2019+86+100+1*997=3202
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