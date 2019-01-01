Помогите придумать сочинение на тему.: самый лучьший день лета

Гость: Гость:

Сегодня мы с друзьями решили пойти в парк, в кино, на выставку. Мы решили провести этот день лета вместе.Я так счастлив! Я беру с собой еду, планшет и еще что-нибудь. Мы сели в автобус и поехали на выставку. Я достал планшет и начал играть. Потом мы вышли из автобуса и пошли в галерею. В галерее много света, фотографий и картин, все так красиво. В парке мы играли в футбол, разговаривали на любимые темы. Потом мы поехали домой. Дома мама спросила, что мы делали и я ей рассказал.Это был самый лучший день лета!