Помогите) Нужен доклад на тему: Моя профессия мед сестра. Помогите пожалуйста)))
Обществознание
Помогите) Нужен доклад на тему: Моя профессия мед сестра. Помогите пожалуйста)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Профессия Медицинская сестра возникла недавно , а предшествовала ей - Сестра Милосердия ! и это было призвание , а не профессия . Основные требования мед.сестры выполнять распоряжения врача . Функции медсестры - уход за больным , уход за больным после операций .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В одном зале картинной галереи в 1,5 раза больше картин, чем во втором.Когда из перв??го зала вынемли 2 картины, а во второй зал поднесли еще 8 кар...
Русский язык