Помогите) Нужен доклад на тему: Моя профессия мед сестра. Помогите пожалуйста)))

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Профессия Медицинская сестра возникла недавно , а предшествовала ей - Сестра Милосердия ! и это было призвание , а не профессия . Основные требования мед.сестры выполнять распоряжения врача . Функции медсестры - уход за больным , уход за больным после операций .