Рассмотрите иллюстрацию, на которой реконструирован способ изготовления посуды ??юдьми в эпоху неолита. В чём заключался этот способ? Почему эту посуду называют лепной?

Другие предметы
Рассмотрите иллюстрацию, на которой реконструирован способ изготовления посуды ??юдьми в эпоху неолита. В чём заключался этот способ? Почему эту посуду называют лепной?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот способ заключается в том, что нужно скатать из глины колбаску и с помощью деревянной( по рисунку она вроде на дерево похожа) формы сделать вазу или что-либо другое. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сумма четырех чисел равна 100. Если первое число увеличить на 4, второе увеличить в 4 раза, третье уменьшить на 4, а четвертое уменьшить в 4 раза, ...
Ответить
Геометрия
Как проводить биссектрису произвольно или нет?на треугольнике
Ответить
Обществознание
Воображаемая линия, проходящая через центр планеты от полюса до полюса это
Ответить
Обществознание
Помогите) Нужен доклад на тему: Моя профессия мед сестра. Помогите пожалуйста)))
Ответить
Алгебра
В одном зале картинной галереи в 1,5 раза больше картин, чем во втором.Когда из перв??го зала вынемли 2 картины, а во второй зал поднесли еще 8 кар...
Ответить