Рассмотрите иллюстрацию, на которой реконструирован способ изготовления посуды ??юдьми в эпоху неолита. В чём заключался этот способ? Почему эту посуду называют лепной?
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Рассмотрите иллюстрацию, на которой реконструирован способ изготовления посуды ??юдьми в эпоху неолита. В чём заключался этот способ? Почему эту посуду называют лепной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот способ заключается в том, что нужно скатать из глины колбаску и с помощью деревянной( по рисунку она вроде на дерево похожа) формы сделать вазу или что-либо другое.
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