Решите показательные уравнения 3)(5/6)^x-1*(4/5)^x=8/15 4)(2^2x+4)+15*(2^x)-1=0

Математика
Решите показательные уравнения 3)(5/6)^x-1*(4/5)^x=8/15 4)(2^2x+4)+15*(2^x)-1=0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)-4/5^2x+5/6^2x=8/15 1875x-1728x=1440 49x-480=0 x=480/49 4)8x+4+60x-1=0 68x+3=0 68x=-3 x=-3/68
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