Сумма двух углов, которые получаются при пересечении двух прямых, равна 150. Найти эти углы.
Геометрия
Сумма двух углов, которые получаются при пересечении двух прямых, равна 150. Найти эти углы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При пересечении двух прямых получаем вертикальные и смежные углы. т.к. сумма смежных углов = 180, то нам дона сумма вертик.углов. мы хнаем, что они равны, значит ∠1=∠3=150:2=75°, ∠2=∠4=180-75=105°..
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