Сумма двух углов, которые получаются при пересечении двух прямых, равна 150. Найти эти углы.

Геометрия
Сумма двух углов, которые получаются при пересечении двух прямых, равна 150. Найти эти углы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При пересечении двух прямых получаем вертикальные и смежные углы. т.к. сумма смежных углов = 180, то нам дона сумма вертик.углов. мы хнаем, что они равны, значит ∠1=∠3=150:2=75°, ∠2=∠4=180-75=105°..
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