Швидкість течії дорівнює 3 км/год. Якою має бути власна швидкість човна, щоб він пр??йшов 12 км за течією і повернувся назад не пізніше ніж за 3 год?

Гость: Гость:

Хкм/ч-собственная скорость,х-3км/ч скорость против течения,х+3км/ч скорость по течению. x>3 12/(х+3)+12/(х-3)≤3 (12х-36+12х+36-3х²+27)/(х-3)(х+3)≤0 (-3х²+24х+27)/(х-3)(х+3)≤0 3(х²-8х-9)/(х-3)(х+3)≥0 x1+x2=8 U x1*x2=-9⇒x1=-1 U x2=9 x-3=0⇒x=3 x+3=0⇒x=-3 + _ + _ + ------------(-3)---------[-1]-----------(3)----------------[9]--------------- x<-3 не удов усл -1≤x<3 не удов усл x≥9 Ответ собственная скорость должна быть не менее 9км/ч