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Предложение со словом пехота
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Предложение со словом пехота
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пехота передвигалась пешком и в Первую Мировую войну и во Вторую мировую.
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