Предложения под цифрой 2 разберись по членам предложения. подчеркнуть карандашом словарные слова. 1)Весной с юга прилетают птицы. Они прилетят постепенно. 2) Девочки встречают гостей на вокзале. Коля встретил маму на автобусн...

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Предложения под цифрой 2 разберись по членам предложения. подчеркнуть карандашом словарные слова. 1)Весной с юга прилетают птицы. Они прилетят постепенно. 2) Девочки встречают гостей на вокзале. Коля встретил маму на автобусной остановке. 3)Ребята поздравят первоклассников. Оля поздравит бабушку и маму с 8марта. 4) Вы пиглашаете гостей? Мы пригласим Игоря Николаевича на классный час. 5) Ты играешь на гитаре, а я танцую.

Автор: Гость