Предложения под цифрой 2 разберись по членам предложения. подчеркнуть карандашом словарные слова. 1)Весной с юга прилетают птицы. Они прилетят постепенно. 2) Девочки встречают гостей на вокзале. Коля встретил маму на автобусн...
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Предложения под цифрой 2 разберись по членам предложения. подчеркнуть карандашом словарные слова. 1)Весной с юга прилетают птицы. Они прилетят постепенно. 2) Девочки встречают гостей на вокзале. Коля встретил маму на автобусной остановке. 3)Ребята поздравят первоклассников. Оля поздравит бабушку и маму с 8марта. 4) Вы пиглашаете гостей? Мы пригласим Игоря Николаевича на классный час. 5) Ты играешь на гитаре, а я танцую.
Ответ(ы):
Гость:
1) девочки-подлежащее встречают-сказуемое гостей-дополнение на вокзале-обстоятельство либо дополнение 2) коля-подлежащее встретил-сказуемое маму-дополнение на остановке-обстоятельство либо дополнение автобусной-определение словарные слова: девочка, вокзал,автобусной, остановке.
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