Предложения рассыпались.собери их. запиши в тетрадь и задай вопросы к второстепенным членам предложения.1)в,рассказывается,богатырях,о,былинах,русских.2)бабушкины,мы,вечерами,слушать,любим,сказки.
Русский язык
Предложения рассыпались.собери их. запиши в тетрадь и задай вопросы к второстепенным членам предложения.1)в,рассказывается,богатырях,о,былинах,русских.2)бабушкины,мы,вечерами,слушать,любим,сказки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.В русских былинах рассказываеться о боготырях. 2.мы вчера слушали бабушкины любимые сказки
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