Предложения рассыпались.собери их. запиши в тетрадь и задай вопросы к второстепенным членам предложения.1)в,рассказывается,богатырях,о,былинах,русских.2)бабушкины,мы,вечерами,слушать,любим,сказки.

Русский язык

Предложения рассыпались.собери их. запиши в тетрадь и задай вопросы к второстепенным членам предложения.1)в,рассказывается,богатырях,о,былинах,русских.2)бабушкины,мы,вечерами,слушать,любим,сказки.

Автор: Гость