Предложения со словами : автомобиль , вокзал , легко , интересный , богатство .

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Предложения со словами : автомобиль , вокзал , легко , интересный , богатство .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама с папой скоро купят новый автомобиль мы едем на вокзал мне легко сегодня выполнить домашнее задание этот фильм очень интересный богатство это плохо
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