Расстояние между городами А и В равна 460 км.из города А в город В выехал первый автомобиль,а через 2 часа после этого ему навстречу выехал второй автомобиль со скоростью 90 км в час.Вопрос : Найдите скорость первого автомобиля...

Алгебра

Расстояние между городами А и В равна 460 км.из города А в город В выехал первый автомобиль,а через 2 часа после этого ему навстречу выехал второй автомобиль со скоростью 90 км в час.Вопрос : Найдите скорость первого автомобиля если автомобили встретились на расстоянии 280 км от города А.Пожалуйста помогите это решить за ранее спасибо

Автор: Гость