Расстояние между городами А и В равна 460 км.из города А в город В выехал первый автомобиль,а через 2 часа после этого ему навстречу выехал второй автомобиль со скоростью 90 км в час.Вопрос : Найдите скорость первого автомобиля...
Алгебра
Расстояние между городами А и В равна 460 км.из города А в город В выехал первый автомобиль,а через 2 часа после этого ему навстречу выехал второй автомобиль со скоростью 90 км в час.Вопрос : Найдите скорость первого автомобиля если автомобили встретились на расстоянии 280 км от города А.Пожалуйста помогите это решить за ранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запомни его , я решила его за 5 минут, а я то учусь в 4 классе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика