Составьте словосочетания.обращайте внимание на род имени существительного

Русский язык
Составьте словосочетания.обращайте внимание на род имени существительного
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Белый снег (м.р) 2)Серая мышь (ж.р) 3)Зеленая трава (ж.р) 4)Быстрый человек (м.р) 5)Интересная передача (ж.р) 6)Жёлтый цвет (м.р) 7)Прыгать как заяц (м.р) 8)Скоростной поезд (м.р) 9)Коричневая лошадь ( м.р) 10)Черный кот (м.р)
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