Найдите в предложениях словосочетания Вечером туристы быстро поставили палатки ??а берегу небольшой речки
Русский язык
Найдите в предложениях словосочетания Вечером туристы быстро поставили палатки ??а берегу небольшой речки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туристы поставили, на берегу речки
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