Життя на фронтi i в тилу в роки Першої світової війни . Опишите своими словами эту ??ему, можете рассказать, что вы думаете об этом. Может быть сочинение (желательно) , но можно и пару предложений.

История

Життя на фронтi i в тилу в роки Першої світової війни . Опишите своими словами эту ??ему, можете рассказать, что вы думаете об этом. Может быть сочинение (желательно) , но можно и пару предложений.

Автор: Гость