Життя на фронтi i в тилу в роки Першої світової війни . Опишите своими словами эту ??ему, можете рассказать, что вы думаете об этом. Может быть сочинение (желательно) , но можно и пару предложений.
История
Життя на фронтi i в тилу в роки Першої світової війни . Опишите своими словами эту ??ему, можете рассказать, что вы думаете об этом. Может быть сочинение (желательно) , но можно и пару предложений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Життя було сурове люди їли ошкурки від картожки було багато погиблиг патронів мало. мало я думаю так жили
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