Научно-познавательный рассказ это...
Литература
Научно-познавательный рассказ это...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ, из которого можно о чем либо узнать
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