Научно-познавательный рассказ это...

Литература
Научно-познавательный рассказ это...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ, из которого можно о чем либо узнать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите плизз!!! дам 50 баллов! Роман "Дубровский" вопрос: как возникла сора между ??убровским и Белокоровым?
Ответить
Қазақ тiлi
"пақыр" что это шестой класс
Ответить
Английский язык
Помогите написать письмо на тему мои осенни каникулы
Ответить
Математика
Две бригады посадили 220 яблонь Первая бригада сажала в день по 40 яблонь, а вторая 50 вторая бригада начала работу на день позже чем Первая бригад...
Ответить
Другие предметы
Найдите примеры на разные виды лирических песен
Ответить