Помогите плизз!!! дам 50 баллов! Роман "Дубровский" вопрос: как возникла сора между ??убровским и Белокоровым?

Литература
Помогите плизз!!! дам 50 баллов! Роман "Дубровский" вопрос: как возникла сора между ??убровским и Белокоровым?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть Троекуровым? Как-то Троекуров позвал Дубровского к себе на псарню. Дубровский посмотрел на то, как Троекуров обращается с людьми и сделал вывод, что к собакам даже лучше относится Троекуров, чем к людям. Человек, работающий на псарне сказал, что у Троекурова и на псарне все хорошо и посмеялся вместе с Троекуровым. Дубровскому не понравилось, что над ним смеются даже слуги и ушел
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