Сочинение про Абылай Хана(на русском)5-6 предложений
Литература
Сочинение про Абылай Хана(на русском)5-6 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Абылай хан – выдающийся государственный деятель казахского народа. Род Абылай хана берет начало от сына Чингисхана Жошы, потомком которого был великий хан Жанибек. Дед его, тоже Абылай был владельцем Туркестана, прославился воинскими доблестями и получил грозное прозвище Кан-ишер (Кровопийца). А.И.Левшин давал Абылай хану следующую характеристику: «Султан Абылай был очень умным, прозорливым политиком. Умело поддерживая врагов в междоусобных распрях, он сумел избежать войны и сохранить целостность территории государства».
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Высота прямоугольного параллелепипеда, равна 1 1/5 дм, составляет 6/7 его длины, и в 1 1/2 раза больше ширины. Что больше и на сколько: объем парал...
География
Какой будет высота террикона через 25 лет если процесс денудации горных пород происходит со скоростью 51 см/год а высота террикона 120 м