Сочинение про Абылай Хана(на русском)5-6 предложений

Гость: Гость:

Абылай хан – выдающийся государственный деятель казахского народа. Род Абылай хана берет начало от сына Чингисхана Жошы, потомком которого был великий хан Жанибек. Дед его, тоже Абылай был владельцем Туркестана, прославился воинскими доблестями и получил грозное прозвище Кан-ишер (Кровопийца). А.И.Левшин давал Абылай хану следующую характеристику: «Султан Абылай был очень умным, прозорливым политиком. Умело поддерживая врагов в междоусобных распрях, он сумел избежать войны и сохранить целостность территории государства».