Люби кататся люби и саночки возитьи напиши , в какой жизненной ситуации уместно будет утребить выражение . P.Sя ответила что когда человек не хочет что-то делать НЕ ВЕРНО
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Люби кататся люби и саночки возитьи напиши , в какой жизненной ситуации уместно будет утребить выражение . P.Sя ответила что когда человек не хочет что-то делать НЕ ВЕРНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если любишь что то делать то и обеспечивай условия для его выполнения
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