Может ли один и тот же организм иметь автотрофное и гетеротрофное питание

Гость: Гость:

Может,смотри все животные имеют гетеротрофное питание,как и мы с тобой,но растения по идее имеют автотрофное питание,но органические вещества они вырабатывают на солнышке,а когда его нет,получается они сами получают органику от тех растений ,который под лучами находятся