Может ли один и тот же организм иметь автотрофное и гетеротрофное питание

Биология
Может ли один и тот же организм иметь автотрофное и гетеротрофное питание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может,смотри все животные имеют гетеротрофное питание,как и мы с тобой,но растения по идее имеют автотрофное питание,но органические вещества они вырабатывают на солнышке,а когда его нет,получается они сами получают органику от тех растений ,который под лучами находятся
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