Сравнить свойства кислорода (o2) и озона (o3)

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Кислород может существовать в виде двух аллотропных видоизменений: кислород О2 и озон О3. При сравнении физических свойств кислорода и озона целесообразно вспомнить, что это газообразные вещества, различающиеся по плотности (озон в 1,5 раза тяжелее кислорода) , температурам плавления и кипения. Озон лучше растворяется в воде. Кислород в нормальных условиях — газ, без цвета и запаха, озон — газ голубого цвета с характерным резким, но приятным запахом. Есть отличия и в химических свойствах. Озон химически активнее кислорода. Активность озона объясняется тем, что при его разложении образуется молекула кислорода и атомарный кислород, который активно реагирует с другими веществами. Например, озон легко реагирует с серебром, тогда как кислород не соединяется с ним даже при нагревании: 6Ag+O3=3Ag2O Но в то же время и озон и кислород реагируют с активными металлами, например с калием К. Получение озона происходит по следующему уравнению: 3O2=2O3- теплота Реакция идет с поглощением энергии при прохождении электрического разряда через кислород, например во время грозы, при сверкании молнии. Обратная реакция происходит при обычных условиях, так как озон — неустойчивое вещество. В природе озон разрушается под действием газов, выбрасываемых в атмосферу, например фреонов, в процессе техногенной деятельности человека. Результатом является образование так называемых озоновых дыр, т. е. разрывов в тончайшем слое, состоящем из молекул озона. Кислод использут всюду - в промышленности ( полддувка в домны, выжигание серы в цветной металлургии) . Для медицинских целей - некоторым людям тяжело дышать без баллона кислорода. Озон - сильнейший окислитель. Применяется для обеззараживания воды ( в развитых странах ), для аналитического органического анализа и еще 1000 применений! ! ! Озоном, отбеливают доски для мебели и очищают от запахов помещения, обезвреживают питьевую воду и сточные воды, озон одно из составляющих благотворного воздействия на людей когда они находятся в сосновом лесу Как бы всё!