Make a poster What makes you sad? What makes you happy? Use your photos and drawings to show what things make you and your friends sad, happy,angry, nervous etc.
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Make a poster What makes you sad? What makes you happy? Use your photos and drawings to show what things make you and your friends sad, happy,angry, nervous etc.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну тут постер нужно делать. Возьми лист и на нём пиши, что делает тебя грустным, счастливым. Например, my friends make me happy или bad marks make me sad. И на постер клей свои фоточки, где ты грустный(-ая) или весёлый(-ая).
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