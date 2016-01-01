В Европейской хартии местного самоуправления, подписанной членами Совета Европы говорится: «… Защита и укрепление местного самоуправления… представляет собой значительный вклад в построение Европы, основанный на принципах демок...
Обществознание
В Европейской хартии местного самоуправления, подписанной членами Совета Европы говорится: «… Защита и укрепление местного самоуправления… представляет собой значительный вклад в построение Европы, основанный на принципах демократии и децентрализации власти». Как вы понимаете это положение? Приведите аргументы, подкрепляющие его.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я понимаю это утверждение следующим образом: органы местного самоуправления играют очень большую роль в общественной жизни. Ведь они самостоятельно решают вопросы местного значения, чем крайне облегчают жизнь местному населению и государству в целом. Государство, как правило, занято решением более глобальных проблем и очень удобно, когда мелкие задачи решаются местной властью онлайн. Исходя из вышеизложенного, можно сделать заключение, что развитие местного самоуправления – существенный признак движения общества по пути демократии.
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