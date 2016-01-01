В Европейской хартии местного самоуправления, подписанной членами Совета Европы говорится: «… Защита и укрепление местного самоуправления… представляет собой значительный вклад в построение Европы, основанный на принципах демок...

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Я понимаю это утверждение следующим образом: органы местного самоуправления играют очень большую роль в общественной жизни. Ведь они самостоятельно решают вопросы местного значения, чем крайне облегчают жизнь местному населению и государству в целом. Государство, как правило, занято решением более глобальных проблем и очень удобно, когда мелкие задачи решаются местной властью онлайн. Исходя из вышеизложенного, можно сделать заключение, что развитие местного самоуправления – существенный признак движения общества по пути демократии.