8 предложений на тему дождь на украинском языке

Українська мова
8 предложений на тему дождь на украинском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дощик йшов без зупинки.коли закінчиться дощ? Пішов дощ - прийшла осінь.Перший дощ на початку літа-радість для полів.
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