Помогите, пожалуйста, сочинить историю одного дня египтянина
История
Помогите, пожалуйста, сочинить историю одного дня египтянина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Египтяне строили пирамиды. пирамида составляла высотой 150м. они носили на себе тяжёлые камни.кажется все
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сумма 2 чисел 549. одно из них в 8 раз больше другого. найдите эти числа (61 488 ответы ) н?? как их найти?</p>
Русский язык
Математика
Некоторое число сперва увеличили в3раща потом еще в несколько раз,в итоге число увеличилось в 18раз.восколько раз увеличили число во второй раз
Обществознание