Помогите, пожалуйста, сочинить историю одного дня египтянина

История
Помогите, пожалуйста, сочинить историю одного дня египтянина
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Автор: Гость
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Гость:
Египтяне строили пирамиды. пирамида составляла высотой 150м. они носили на себе тяжёлые камни.кажется все
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