Сочинение Паустовского Первый снег 5 кл

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Сочинение Паустовского Первый снег 5 кл
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый снег.Когда я увидел певый снег еще в ноябре месяце то я подумал,эх жаль что сегодня четверг и надо идти в школу да еще и в 1 смену ээээх ну и ладно с одноклассниками поиграю в снежки после уроков против Б класса. НУ ВОТ И ВСЕ.УДАЧИ
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