Пете, Ване, Вите, Серёже купили 40 конфет. Ваня съел половину конфет, которые съел Петя, а Витя - половину конфет, которые Петя не съел. Серёже досталась десятая часть содержимого пакета. Сколько конфет досталось Вите?

Математика

Пете, Ване, Вите, Серёже купили 40 конфет. Ваня съел половину конфет, которые съел Петя, а Витя - половину конфет, которые Петя не съел. Серёже досталась десятая часть содержимого пакета. Сколько конфет досталось Вите?

Автор: Гость