Пете, Ване, Вите, Серёже купили 40 конфет. Ваня съел половину конфет, которые съел Петя, а Витя - половину конфет, которые Петя не съел. Серёже досталась десятая часть содержимого пакета. Сколько конфет досталось Вите?
Математика
Пете, Ване, Вите, Серёже купили 40 конфет. Ваня съел половину конфет, которые съел Петя, а Витя - половину конфет, которые Петя не съел. Серёже досталась десятая часть содержимого пакета. Сколько конфет досталось Вите?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х -конфет съел Петя 40 - х конфет Петя не съел 0.5 * х -конфет съел Ваня 0.5 * (40 - х) - конфет съел Витя 40 :10 = 4 - конфеты съел Сережа Всего 40 конфет. х + 0.5*х + 0.5 * (40 - х) + 4 = 40 х + 0.5х + 20 - 0.5х + 4 = 40 х + 24 = 40 х = 40 -24 х = 16 -конфет съел Петя 0.5 * (40 - 16) = 0.5 * 24 = 12 конфет съел Витя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Помогите, нужно написать 2 предложения с однородными членами предложения по этой ??хеме [ и О, и О, и О ] и 2 по этой схеме [ и О и О и О и О ], за...
Обществознание
География