Напишите пожалуйста сочинение сказку на любую тему

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Напишите пожалуйста сочинение сказку на любую тему
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был мальчик лет 12.Жил в маленькой деревушке около Лебединого озера.Не было у него друзей.Он жил в семье плотника.Семья 5 человек:мама Марья искусница,отец ,брат Иван сестра арфа да сам малец.    Дети хотели с мамой поехать на ярморку ,но запретил им отец.а мать разрешил и поехали они с дочкой . А мальчишки побежали за ними.Долго бежали братья.А ярмарка уехала.И мать с арфой пропала.Отец горевал  целый месяц.Не жены не детей нету.Мальчишки не теряли время зря.И маму с сестрой отыскали.их злой волшебник похител.Хотел он мальчишек заколдовать ,Но мальчики завернули в фантик монетку и отрозили заклятье.Освободили Марью и Арфу.приехали домой их отец встретел и жили они долго и счастлово.
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