Определить падежи ШКОЛЬНИКОМ БРАТУ КНИЖКУ ПАПОЙ СЫНУ ВИНТИКИ СВЁРЛА

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Определить падежи ШКОЛЬНИКОМ БРАТУ КНИЖКУ ПАПОЙ СЫНУ ВИНТИКИ СВЁРЛА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Творительный п. 2 Дательный п. 3 Винительный п. 4 Творительный п. 5 Дательный п. 6 Измерительный п. 7 Именительный п.
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