Определить падежи ШКОЛЬНИКОМ БРАТУ КНИЖКУ ПАПОЙ СЫНУ ВИНТИКИ СВЁРЛА
Русский язык
Определить падежи ШКОЛЬНИКОМ БРАТУ КНИЖКУ ПАПОЙ СЫНУ ВИНТИКИ СВЁРЛА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Творительный п. 2 Дательный п. 3 Винительный п. 4 Творительный п. 5 Дательный п. 6 Измерительный п. 7 Именительный п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Некоторое число сперва увеличили в3раща потом еще в несколько раз,в итоге число увеличилось в 18раз.восколько раз увеличили число во второй раз.
Английский язык