Органы передвижения белой планарии

Биология
Органы передвижения белой планарии
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Органами передвижения белой планарии являются реснички
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Соревнование учащихся школ по определенном предмету
Ответить
Литература
Какие качества раскрывает в человеке дружба??????
Ответить
Русский язык
В каком слове две буквы я?
Ответить
Математика
Задание только для УМНЫХ И Т.Д. Задание выполнять понятно с решением. Вариант 2
Ответить
Химия
Тест по теме «Металлы» I вариант Часть А. 1. Какой металл встречается в земной коре в чистом виде: а) свинец, б) медь, в) натрий, г) же...
Ответить