Задание только для УМНЫХ И Т.Д. Задание выполнять понятно с решением. Вариант 2
Математика
Задание только для УМНЫХ И Т.Д. Задание выполнять понятно с решением. Вариант 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а) 49:(-7)= -7 б)(-4,2):(-0,3)=14 в)(-2,412):(-0,24)=10,05 г)(-3/16):2= -3/32 2. а) -29/6= -4 5/6 б)-47/-11=4 3/11 в)138/-5= -27 3/5 г)-53/12= -4 5/12 д)54/21= 2 12/21 3. а)4 3/7= 31/7 б)-(2 5/9)= -23/9 в)-13 8/11= -151/11 г)45 1/4= 181/4
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