Девочка воспитаН,ННа . какова? Или что сделана? Тема: одна и две буквы н в суффуксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных
Русский язык
Девочка воспитаН,ННа . какова? Или что сделана? Тема: одна и две буквы н в суффуксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишешь с одной Н, потому что в кратких причастие всегда одна Н
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