Чувак по братски напиши норм доклад по биологии на тему ХИМЕРООБРАЗНЫЕ лав тя( объём на один лист примерно)

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У Химерообразных рыб вальковатое тело несколько сжато с боков и заметно утончается к хвосту. У высокого первого спинного плавника имеется острый шип; у некоторых видов у его основания лежит ядовитая железа. Хвост гетероцеркальный или продолжается в виде длинного утончающегося бича. Морские, преимущественно глубоководные формы. Распространены в умеренных и теплых водах Мирового океана. Лишь немногие виды образуют промысловые скопления. Держатся у дна; мощными зубами легко разгрызают панцири ракообразных и иглокожих, крепкие раковины моллюсков. Плавают за счет волнообразных движений грудных плавников и боковых изгибов хвоста. Длина от 60 см до 1,5-2 м. Размножение растянутое. Одновременно самка откладывает лишь одно-два крупных яйца, каждое из которых заключено в удлиненную овальную роговую капсулу (длиной до 12-20 см) с извитым нитевидным придатком на конце. Яйца падают на каменистое дно или повисают на водорослях. Развитие продолжается 9-12 месяцев. По бокам головы развивающегося зародыша образуются нитевидные кожные выросты - наружные "жабры", которые, вероятно, облегчают всасывание желтка и, возможно, получение кислорода. Перед вылуплением эти "жабры" исчезают, и покидающая оболочку молодая химера отличается от взрослых лишь размерами