Чувак по братски напиши норм доклад по биологии на тему ХИМЕРООБРАЗНЫЕ лав тя( объём на один лист примерно)
Биология
Чувак по братски напиши норм доклад по биологии на тему ХИМЕРООБРАЗНЫЕ лав тя( объём на один лист примерно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Химерообразных рыб вальковатое тело несколько сжато с боков и заметно утончается к хвосту. У высокого первого спинного плавника имеется острый шип; у некоторых видов у его основания лежит ядовитая железа. Хвост гетероцеркальный или продолжается в виде длинного утончающегося бича. Морские, преимущественно глубоководные формы. Распространены в умеренных и теплых водах Мирового океана. Лишь немногие виды образуют промысловые скопления. Держатся у дна; мощными зубами легко разгрызают панцири ракообразных и иглокожих, крепкие раковины моллюсков. Плавают за счет волнообразных движений грудных плавников и боковых изгибов хвоста. Длина от 60 см до 1,5-2 м. Размножение растянутое. Одновременно самка откладывает лишь одно-два крупных яйца, каждое из которых заключено в удлиненную овальную роговую капсулу (длиной до 12-20 см) с извитым нитевидным придатком на конце. Яйца падают на каменистое дно или повисают на водорослях. Развитие продолжается 9-12 месяцев. По бокам головы развивающегося зародыша образуются нитевидные кожные выросты - наружные "жабры", которые, вероятно, облегчают всасывание желтка и, возможно, получение кислорода. Перед вылуплением эти "жабры" исчезают, и покидающая оболочку молодая химера отличается от взрослых лишь размерами
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