Даю 35 баллов, помогите пожалуйста: 1. Кто из перечисленных ниже персон более всех ??хож с князем Петром Алексеевичем Кропоткиным по политическим убеждениям? а) В. И. Ленин б) М. А. Бакунин в) М. В. Родзянко г) А. Ф. Керенски...
Обществознание
Даю 35 баллов, помогите пожалуйста: 1. Кто из перечисленных ниже персон более всех ??хож с князем Петром Алексеевичем Кропоткиным по политическим убеждениям? а) В. И. Ленин б) М. А. Бакунин в) М. В. Родзянко г) А. Ф. Керенский 2. Конфискация - это добровольное(1) и безвозмездное(2) изъятие какого-либо имущества(3). а) 1, 2, 3 - верно б) 1, 2 - верно; 3 - нет в) 1, 3 - верно; 2 - нет г) 1 - неверно; 2, 3 - верно 3. Определите лишнее в ассоциативном ряду. а) санкция б) репрессия в) ксенофобия г) реабилитация 4. Выявите лишнее в ряду ассоциаций. а) депутат б) губернатор в) сенатор г) Председатель Совета Федераций 5. К исходным социальным статусам можно отнести: а) семейное положение б) прфессию в) возраст г) расу 6. По мнению какого философа история творится великими личностями? а) А. Шопенгауэр б) И. Кант в) Ф. Ницше г) Н. Макиавелли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)б 2)г 3)в 4)в 5)г 6)хз -------------------------------------------
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