Даю 35 баллов, помогите пожалуйста: 1. Кто из перечисленных ниже персон более всех ??хож с князем Петром Алексеевичем Кропоткиным по политическим убеждениям? а) В. И. Ленин б) М. А. Бакунин в) М. В. Родзянко г) А. Ф. Керенски...

Обществознание

Даю 35 баллов, помогите пожалуйста: 1. Кто из перечисленных ниже персон более всех ??хож с князем Петром Алексеевичем Кропоткиным по политическим убеждениям? а) В. И. Ленин б) М. А. Бакунин в) М. В. Родзянко г) А. Ф. Керенский 2. Конфискация - это добровольное(1) и безвозмездное(2) изъятие какого-либо имущества(3). а) 1, 2, 3 - верно б) 1, 2 - верно; 3 - нет в) 1, 3 - верно; 2 - нет г) 1 - неверно; 2, 3 - верно 3. Определите лишнее в ассоциативном ряду. а) санкция б) репрессия в) ксенофобия г) реабилитация 4. Выявите лишнее в ряду ассоциаций. а) депутат б) губернатор в) сенатор г) Председатель Совета Федераций 5. К исходным социальным статусам можно отнести: а) семейное положение б) прфессию в) возраст г) расу 6. По мнению какого философа история творится великими личностями? а) А. Шопенгауэр б) И. Кант в) Ф. Ницше г) Н. Макиавелли

Автор: Гость