Что озаначает слова звезда и планета
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Что озаначает слова звезда и планета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звезда́ — массивный газовый шар, излучающий свет и удерживаемый силами собственной гравитации и внутренним давлением. Плане́та — это небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков.
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