Помогите с лабораторной работой, пожалуйста. Заранее спасибо . 1. Рассмотри колле??цию раковин моллюсков. Что общего в строении раковин? 2. Сделай схиматический рисунок раковины улитки. Подпиши устье, вершину. 3. Рассмотри...

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На пустой раковине створки всегда принимают полураскрытое положение благодаря натяжению соединяющей их упругой связки. Таким же образом действует связка и у живой ракушки: створки приоткрываются без всяких усилий с её стороны и остаются в таком положении, пока ракушка при помощи ноги спокойно держится на месте или медленно передвигается по дну. Но для того чтобы плотно захлопнуть раковину, ракушки приходится применять силу, сокращая свои замыкательные мышцы — переднюю и заднюю, прикреплённые концами к обеим створкам раковины (следы их прикрепления ясно видны в виде матовых округлых пятен на внутренней поверхности раковины, у переднего и заднего концов каждой створки). На створках раковины легко найти самую выпуклую и вместе с тем самую старую её часть — верхушку, или вершину, и идущие одна за другой дугообразные полосы годичного прироста. Образование этих полос зависит от того, что рост раковины в холодное, зимнее время сильно замедляется, а с наступлением тепла усиливается (ср. с годичными кольцами древесины). Доживают наши ракушки до 12–14 лет. Каждая створка раковины состоит из трёх слоев: 1) наружного тёмно-окрашенного органического слоя, напоминающего роговое вещество; 2) фарфоровидного слоя, в действительности состоящего из извести (в основном CaCO3), и 3) перламутрового слоя, который также состоит из извести, откладывающейся здесь тончайшими слоями. Вследствие такого строения перламутровый слой отливает радужными цветами (подобно тому как отливают всеми цветами радуги тончайшие стенки мыльных пузырей или пятна нефти, разлившейся тонкой плёнкой на поверхности воды). Далее, рассматривая створки раковины, можно видеть, во-первых, что наиболее старые части раковины являются вместе с тем и более толстостенными, а наиболее молодая полоса прироста, образующая самый край раковины, оказывается и наиболее тонкой. Во-вторых, на более крупных, то есть более старых, ракушках и на их вершинах тёмный, органический слой часто оказывается разрушенным ещё при жизни моллюска, обнажая здесь белый фарфоровидный слой. Все это зависит от того, что органический слой образуется только внешним краем мантии, то есть только на самой молодой полосе годичного прироста, а известь выделяется всей лопастью мантии, отчего известковая раковина с каждым годом становится более толстой и более прочной.