Спиши слова, в которых все согласные твердые: Футбол, жюри, хоккей, щука, вокзал, рю??зак, баскетбол, брошюра, рапорт, салют, парашют, компьютер, цирк.

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Спиши слова, в которых все согласные твердые: Футбол, жюри, хоккей, щука, вокзал, рю??зак, баскетбол, брошюра, рапорт, салют, парашют, компьютер, цирк.

Автор: Гость