Спиши слова, в которых все согласные твердые: Футбол, жюри, хоккей, щука, вокзал, рю??зак, баскетбол, брошюра, рапорт, салют, парашют, компьютер, цирк.
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Спиши слова, в которых все согласные твердые: Футбол, жюри, хоккей, щука, вокзал, рю??зак, баскетбол, брошюра, рапорт, салют, парашют, компьютер, цирк.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Футбол-[футбол]+ жюри-[ж'ури]- щука-[щ'ука]- вокзал-[вакзал]+ рюкзак-[р'укзак]- баскетбол-[баск'этбол]- брошюра-[брощ'ура]- рапорт-[рапарт]+ салют-[сал'ут]- парашют-[парашут]+ компьютер-[кампй'ут'ир]- цирк-[цырк]+ футбол, вокзал, рапорт, парашют, цирк
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