Ребят,помогите написать кратко (очень кратко) о первой помощи
Биология
Ребят,помогите написать кратко (очень кратко) о первой помощи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пе́рвая по́мощь — срочное выполнение лечебно-профилактических мероприятий, необходимых при несчастных случаях и внезапных заболеваниях, меры срочной помощи раненым или больным людям, предпринимаемые до прибытия медработника или до помещения больного в медицинское учреждение.
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