Ребят,помогите написать кратко (очень кратко) о первой помощи

Гость: Гость:

Пе́рвая по́мощь — срочное выполнение лечебно-профилактических мероприятий, необходимых при несчастных случаях и внезапных заболеваниях, меры срочной помощи раненым или больным людям, предпринимаемые до прибытия медработника или до помещения больного в медицинское учреждение.