Вовочка – хорошист возвращается из школы. Мама спрашивает: – Тройки есть? – Нет. – Двойки есть? – Нет. – Замечания есть. – Нет. – Дай посмотреть дневник! После того, как Вовочка-хорошист дал маме дневник, она рассердилась. Что ...

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Вовочка – хорошист возвращается из школы. Мама спрашивает: – Тройки есть? – Нет. – Двойки есть? – Нет. – Замечания есть. – Нет. – Дай посмотреть дневник! После того, как Вовочка-хорошист дал маме дневник, она рассердилась. Что привело маму в такое состояние, если причина тому была в дневнике, а на все вопросы Вовочка ответил истинными высказываниями ?

Автор: Гость