Ж)2/5*3/2 з)11/15*3/5 и)15/16*5/9
Математика
Ж)2/5*3/2 з)11/15*3/5 и)15/16*5/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ж)0,6 з)0,44 и) 0,52083333333
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