Ребята помогите мне запомнить глаголы исключения!!(напишите стишк)))ЗАРАНИЕ СПАСИ??А!!!!!!

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Ребята помогите мне запомнить глаголы исключения!!(напишите стишк)))ЗАРАНИЕ СПАСИ??А!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гнать, дышать, держать и слышать. Смотреть, видеть, ненавидеть. И обидеть, и вертеть. И зависеть, и терпеть.
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