На твой взгляд Россия 16-17 веков была частью западной цивилизации, одной из восточных цивилизаций,самобытной цивилизацией? Своё мнение докажи, опираясь на факты. Срочно надо! ПОМОГИТЕ!
История
На твой взгляд Россия 16-17 веков была частью западной цивилизации, одной из восточных цивилизаций,самобытной цивилизацией? Своё мнение докажи, опираясь на факты. Срочно надо! ПОМОГИТЕ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самобытность России во многом определяется ее географическим положением между Европой и Азией – миром модернизации и миром традиционности. Этот фактор накладывает отпечаток на историческое развитие России. Она приближается в своем развитии то к Европе, прогрессивной цивилизации, то к Азии, восточной цивилизации. Поэтому российскую цивилизацию часто называют дрейфующим обществом.
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