Перевод на английский-На стуле нет сумки
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Перевод на английский-На стуле нет сумки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
On the chair is no Handbags
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