Помогите химию решить или найти гд з
Химия
Помогите химию решить или найти гд з
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(NaOH)=300/100*15=45 г в первоначальном растворе w(NaOH)=45/375*100=12% в получившимся растворе Ответ: w(NaOH)=12%
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