Тест по теме «Металлы» I вариант Часть А. 1. Какой металл встречается в земной коре в чистом виде: а) свинец, б) медь, в) натрий, г) железо 2. Какой процесс называют пирометаллургией: а) получение металлов из растворо...

Химия

Тест по теме «Металлы» I вариант Часть А. 1. Какой металл встречается в земной коре в чистом виде: а) свинец, б) медь, в) натрий, г) железо 2. Какой процесс называют пирометаллургией: а) получение металлов из растворов солей, б) получение металлов при обжиге минералов, в) получение металлов с помощью электрического тока, г) получение металлов с помощью бактерий 3. Какие восстановители используют для восстановления металлов из их оксидов: а) С, СО 2 , Н 2 , б) СО, Н 2 , Al, в) Mg, СО 2 , Н 2 , г) Fe, Zn, Sn 4. Какие металлы относятся к щелочным: а) Na, Mg, Al; б) K, Li, Na; в) Ca, Sr, Ba; г) Be, Mg, Ca 5. В каком ряду элементов радиус атомов увеличивается: а) K, Na, Li; б) Be, Mg, Ca; в) Na, Mg, Al; г) Ca, Mg, Be 6. У какого металла сильнее выражены восстановительные свойства: а) Al, б) Na, в) Mg, 7. Какой из металлов используется в самолетостроении: а) железо, б) магний, в) алюминий, г) серебро 8. Какая реакция относится к реакциям замещения: а) Al 2 O 3 +HCl→, б) Na 2 O + H 2 O→, в) Fe + H 2 SO 4 →, г) CaCO 3 →. 9. Определите коэффициент перед восстановителем в уравнении: Al + H 2 SO 4 = Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 O а) 1, б) 2, в) 3, г) 4 10. Закончите уравнение и определите сумму всех коэффициентов: Na+H 2 O=… а) 4, б) 5, в) 6, г) 7 Часть В. 11. Установите соответствие между формулой элемента и его высшим оксидом: 1. Na А) Na 2 O 2 2. Mg Б) Al 2 O 3 3. Al В) PbO 4. Pb Г) PbO 2 Д) MgO Е) Na 2 O 12. Установите соответствие между формулой оксида и его характером: 1. К 2 О А) кислотный 2. СаО Б) основный 3. ВеО В) амфотерный 4. Fe2 O 3 13. Установите соответствие меду компонентами сплава и названием сплава: 1. медь и цинк А) чугун 2. медь и олово Б) бронза 3. медь и никель В) латунь 4. железо и углерод Г) мельхиор Часть С. Решите цепочку превращений: Al 2 S 3 ←Al→Al(OH) 3 → Al 2 O3 →AlCl 3 Решите задачу. Какую массу железа можно получить алюминотермическим методом из 1 кг оксида железа (III), содержащего 9% примесей.

Автор: Гость