Что такое пунктуационный разбор? + пример

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Что такое пунктуационный разбор? + пример
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выполнить пунктуационный разбор - это значит объяснить пунктограмму (графически + анализ) . Пример разбора предложения по образцу, принятому в школьной практике: 1. Напишите предложение, подчеркните пунктограмму. 2. Кратко сформулируйте пунктуационное правило для данного случая (для этого следует выполнить графические работы, характерные для пунктограммы: подчеркнуть грамматические основы, выделить ряд однородных членов предложения и т. д. ) 3. Начертите схему предложения, включив в неё графическое обозначение необходимости постановки (или отсутствия) знака препинания. [По природе стыдлива и робкая] , она (подлежащее) досадовала (сказуемое) на свою застенчивость. Схема: [ / обособленное определение /, подлежащее сказуемое] . Характеристика: простое, осложнено обособленным определением, относящимся к
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